La U puede desprenderse de esta figura para ir por Alexis Sánchez: “Hay que hacer caja”

Jorge "Coke" Hevia aseguró que si Universidad de Chile tiene la opción de contratar al histórico goleador, debe transferir a Lucas Assadi.

Universidad de Chile vuelve a soñar con la incorporación de Alexis Sánchez. El oriundo de Tocopilla aún no define su futuro y los rumores lo ubican en la órbita estudiantil durante el mercado de fichajes.

Si bien algunos fanáticos universitarios habían perdido la fe, Jorge “Coke” Hevia les entregó una pincelada de ilusión. A través de su cuenta personal de X, el periodista entregó pormenores de la situación.

Según detalló, hay una serie de condicionantes para que el atacante de 37 años se vista de azul para el segundo semestre. Una de ellas, alude a una figura: tiene que ser transferida para generar ganancias.

“Hace dos meses dijimos en (Radio) Pauta que la operación Alexis a la U estaba en marcha, pero que tenía varios peros“, comenzó señalando sobre el deseo de Universidad de Chile.

“1: intención de seguir en Europa. 2: intención del representante de ir a MLS. 3: el panorama Sartor se viene muy, muy feo. 4: Hay que vender a (Lucas) Assadi para hacer caja. Veremos qué pasa“, agregó.

Lucas Assadi puede salir de Universidad de Chile para que arribe Alexis Sánchez. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile espera a Alexis Sánchez

Cabe consignar que según los trascendidos, el goleador histórico de la Selección Chilena intentará conseguir equipo en Europa antes de dirimir su eventual arribo al elenco laico. He ahí el problema.

¿Qué pasó? El libro de pases en Chile concluye el 14 de agosto, mientras que en las principales ligas del Viejo Continente el plazo se extiende hasta el 1 de septiembre. El tiempo está corriendo.