¿Charles Aránguiz será baja en la U? Actualizan su situación: “Comenzó la semana…”

Luego de quedar fuera de la victoria contra Deportes La Serena por la Liga de Primera, el mediocampista entrena con normalidad.

Universidad de Chile se alista para enfrentar a Everton de Viña del Mar por los octavos de final de ida de la Copa Chile. El conjunto estudiantil quiere dar el golpe inicial contra su símil ruletero.

Y para ello, su cuerpo técnico tiene una cuota de tranquilidad. ¿Por qué? Charles Aránguiz trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros. Si bien no estuvo vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera, el jugador ya está al 100%.

Así lo informó la periodista Daniela Alegría de La Magia Azul a través de su X. La comunicadora entregó mayores pormenores de la situación del mediocampista de 37 años: todo indica que viajará a la costa.

“¡Buenas noticias! Charles Aránguiz solo quedó fuera del último partido por precaución“, comenzó señalando en la plataforma mencionada sobre el crack de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, la reportera cerró agregando: “El volante azul comenzó esta semana entrenando a la par, sin ningún problema y puede ser citado por Fernando Gago ante Everton“.

Charles Aránguiz entrena con normalidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recupera a Charles Aránguiz

Durante esta campaña en la escuadra universitaria, el oriundo de Puente Alto ha disputado una totalidad de 20 encuentros. En dichos duelos, logró anotar un gol y aportar con una asistencia.

Con tal regreso, Universidad de Chile piensa en el compromiso contra Everton por los octavos de final de ida de Copa Chile. Se jugará este jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Sausalito.