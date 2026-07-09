¡Atención, la U! Actualizan el estado de salud de Pedro Araya: “Mejoró en forma mínima”

El crack del Ballet Azul fue internado de urgencia. Sigue grave, pero su saturación tuvo un leve progreso en las últimas horas.

Universidad de Chile mantiene una importante cuota de preocupación sobre el estado de salud de Pedro Araya. El referente estudiantil no la pasa bien y los hinchas están atentos a su situación.

Sin embargo, durante las últimas horas, tuvo una leve mejoría tras ser internado de urgencia en la UCI del Hospital del Salvador. Así lo informó su familia a través de un comunicado de prensa.

En este, se detalla que el crack del Ballet Azul avanza en su recuperación, pero el pronóstico es reservado. Se hacen todos los esfuerzos para que pueda superar esta pesadilla.

“El informe médico de hoy es que Pedro sigue en estado grave pero estable, con medicamentos antibioticos para atacar su infección pulmonar. Continúa intubado y en coma inducido“, explicó la misiva.

“Hoy mejoró la saturación en forma mínima y lo bueno de todo es que no hubo retroceso en su estado (…) desde ya nuestros agradecimientos por vuestra preocupacion”, agregó.

Pedro Araya preocupa a Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Chile)

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Universidad de Chile está atenta a Pedro Araya

Cabe consignar que el club universitario emitió un mensaje de apoyo al recordado atacante. Es considerado uno de los jugadores más talentosos que pasó por la institución.

“Enviamos mucha fuerza al gran Pedro Araya, legendario puntero derecho del Ballet Azul, quien tuvo una leve mejoría hoy dentro del delicado estado de salud en que se encuentra“, expresaron las redes sociales de la U.