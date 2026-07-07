El destacado atacante de la escuadra estudiantil y mundialista con la Roja en 1966 ingresó de urgencia a un recinto asistencial de la capital.

Una noticia sumamente compleja mantiene en vilo a las huestes universitarias tras confirmarse los inconvenientes médicos que afectan a uno de los máximos referentes del club en su época de gloria.

El mundo de Universidad de Chile nuevamente se encuentra en alerta, luego de conocerse la noticia de que Pedro Araya, leyenda del reconocido y querido Ballet Azul, permanece en un muy complicado estado de salud y genera mucha preocupación en el circuito nacional.

En las últimas horas se conoció que el exdelantero de la U se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Salvador desde el pasado fin de semana.

El otrora puntero de 84 años y mundialista en Inglaterra ’66 ingresó de urgencia al mencionado recinto asistencial producto de una insuficiencia respiratoria y una afección al pulmón, lo que obligó a los profesionales de la salud a iniciar los tratamientos respectivos de manera inmediata.

Pedro Araya primero de izquierda a derecha formó parte del glorioso Ballet Azul

Coma inducido y el llamado a las cadenas de oración

El entorno directo del exjugador detalló la cronología de los acontecimientos que obligaron su hospitalización en Santiago. En conversación con el espacio La Magia Azul, Osvaldo Salas Araya, sobrino que convive con el ídolo azul, narró la complejidad del panorama en las dependencias médicas:

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“Lo llevamos de urgencia producto de una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia al pulmón, que no se sabe si es viral o producto de una bacteria. Está en coma inducido, le están haciendo una serie de exámenes y hoy por la tarde debiésemos tener más noticias”, confesó el familiar con evidente inquietud.

Finalmente, su sobrino remarcó que por el momento las visitas se mantienen totalmente restringidas mientras se aguardan los informes periódicos del personal médico.

Ante la seriedad de la coyuntura, el círculo íntimo del histórico atacante laico extendió una especial solicitud a toda la parcialidad del “Romántico Viajero”: “Les pedimos a todos que puedan rezar por él”, cerró Salas Araya, movilizando de inmediato las muestras de afecto y apoyo de las huestes universitarias en las plataformas digitales.