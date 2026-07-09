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MERCADO DE FICHAJES

U. de Chile le dice adiós: este jugador ya entrena en otro club de la Liga de Primera

Ignacio Sáez emigró rumbo a Deportes La Serena. Fue cedido por tercera vez en su carrera desde Universidad de Chile.

Universidad de Chile prestó a este futbolista para el segundo semestre.
© PhotosportUniversidad de Chile prestó a este futbolista para el segundo semestre.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en este mercado de fichajes. En esta ocasión, no alude a una incorporación, sino que a una salida: un jugador armó sus maletas y partió.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Ignacio Sáez. El portero de 20 años fue cedido nuevamente, aunque en esta oportunidad se mantendrá en la categoría de honor en el país.

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Según informó el periodista Nicolás Cárdenas, el arquero ya cumplió su primer práctica en Club Deportes La Serena. Es decir, el movimiento está ratificado por ambas instituciones.

Ignacio Sáez ya se encuentra entrenando en el complejo de CDLS. El cuidatubos de 20 años llegó ayer a trabajar con el plantel granate”, comenzó señalando el comunicador a través de X.

Luego, abordó la confirmación del refuerzo granate y lanzó sobre el formado en Universidad de Chile: “Se espera que sea oficializado por el club dentro de las próximas horas“.

Ignacio Sáez salió de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Ignacio Sáez salió de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Ignacio Sáez sale de Universidad de Chile

Cabe consignar que durante esta campaña, el futbolista en cuestión disputó solo un compromiso oficial con el elenco que lo forjó. Precisamente, fue en el empate 2-2 contra Deportes La Serena por Copa de la Liga el 20 de marzo.

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De esta manera, Ignacio Sáez intentará sumar mayor protagonismo en la Liga de Primera, inscribiendo un nuevo equipo a su carrera. Ya estuvo en las filas de Deportes Concepción y Deportes Recoleta.

Martín Aliaga
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