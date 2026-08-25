La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso presentado por su defensa en el Caso Sartor.

La justicia resolvió rechazar este martes el recurso de amparo presentado por la defensa de Michael Clark, quien buscaba revertir la prisión preventiva que cumple el expresidente de Azul Azul en el marco del caso Sartor. A una semana de su ingreso a Capitán Yáber, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible la acción presentada por sus abogados.

La resolución establece que los antecedentes expuestos por la defensa no corresponden a hechos que deban ser revisados mediante un recurso de amparo. “Los antecedentes expuestos no constituyen una denuncia de hechos que deban ser conocidos en esta clase de acciones, máxime si, de lo expuesto, se advierte que los mismos se encuentran sometidos al imperio del derecho, bajo la tutela jurisdiccional del 4° Juzgado de Garantía de Santiago; por lo cual, la acción deducida no puede ser acogida a tramitación”, señala el documento.

Michael Clark sigue en prisión preventiva tras rechazo de la apelación (ATON).

¿Por qué rechazaron la apelación de la defensa de Michael Clark?

En términos simples, la Corte de Apelaciones consideró que no existen antecedentes que permitan utilizar esta vía para cuestionar la privación de libertad de Clark, considerando además que su situación judicial ya está siendo revisada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Con esta resolución, la prisión preventiva del exmandamás de Azul Azul se mantiene vigente mientras continúa la investigación por el caso Sartor.

Sin embargo, la defensa todavía puede recurrir ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión sobre el recurso de amparo o presentar otra acción judicial, como una apelación respecto del fallo que decretó su prisión preventiva.

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De los imputados en el caso Sartor, hasta ahora solo Carlos Larraín ha recurrido mediante esta última vía.