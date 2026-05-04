Pese a que el ídolo de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, volvió ante Universidad Católica luego de varias semanas alejado por lesión, este fin de semana por la Copa Liga ante Deportes La Serena se mantuvo en el banco de suplentes, jugando otra vez en el segundo tiempo.

Para el bicampeón con la U, César Vaccia, Fernando Gago ha demostrado una línea de trabajo clara que premia el presente futbolístico por sobre los nombres históricos. El ex técnico azul destacó que el entrenador azul está siendo consecuente con lo que el equipo muestra en cancha cada fin de semana.

“Bueno, si es consecuente Gago, va a tener que esperar no más Charles”, afirmó Vaccia en conversación con BOLAVIP, subrayando que los resultados respaldan la pizarra del argentino.

El factor de la lesión prolongada

Uno de los puntos clave en la suplencia del volante es su estado físico tras un largo periodo de inactividad. El estratega bicampeón recordó que el proceso de reintegro de un jugador de su categoría no puede ser apresurado bajo ninguna circunstancia. “Además que por la lógica, me imagino que viene de una lesión de par de meses, proporcional, claro, entonces tiene que ir entrando de a poquito”, explicó Vaccia sobre la cautela con la que se maneja al ídolo azul.

César Vaccia confía en Fernando Gago. (Imagen creada con IA)

El mérito de los jóvenes en el mediocampo

El buen rendimiento de los canteranos, especialmente de Agustín Arce, ha sido el principal obstáculo para el retorno inmediato de Aránguiz a la titularidad. Vaccia fue enfático en que, mientras los juveniles mantengan el nivel mostrado en las últimas fechas, el técnico no tiene razones para modificar el esquema. “Yo creo que si este muchacho Arce sigue manteniendo el nivel, va a seguir jugando él, como dice Gago”, sentenció el histórico DT.

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Utilizando un lenguaje muy propio de la actividad, el ex entrenador universitario apeló a una vieja máxima del fútbol para justificar la continuidad de los actuales titulares. Para él, la competencia interna es sana y obliga a todos a no bajar los brazos. “La típica, caballo bueno repite”, lanzó Vaccia, dando a entender que el puesto se gana y se mantiene con actuaciones convincentes semana a semana.

¿Cuándo recuperará Charles su puesto?

Respecto al momento en que el “Príncipe” podría volver a liderar el mediocampo desde el arranque, Vaccia visualiza un escenario específico ligado al rendimiento colectivo. No será una decisión por decreto, sino por necesidad futbolística. “O sea, en algún momento bueno, en algún momento por ahí digamos a la primera baja de rendimiento, bueno, entrará el Charles”, vaticinó el estratega, poniendo la presión sobre los que hoy son estelares.

Un recambio asegurado para Gago

Finalmente, César Vaccia destacó que contar con un jugador de la jerarquía de Aránguiz en el banco es un lujo que le permite a Gago gestionar mejor los momentos de los partidos. La experiencia del mundialista será vital cuando el equipo enfrente baches en la temporada. Mientras tanto, el técnico cuenta con la tranquilidad de que el recambio está listo para ingresar en cuanto el funcionamiento del equipo lo requiera.