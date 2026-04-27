Universidad de Chile logró vencer 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional. El Clásico Universitario se tiñó de azul y ello emocionó a César Vaccia: llenó de elogios a una promesa del club.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el mítico DT se refirió al rendimiento de Lucas Barrera. La promesa de 20 años fue desde el arranque e ilusiona con su futuro en la institución.

Sin embargo, el entrenador bicampeón con los universitarios (1999-2000) llamó a tomar con calma el desempeño del oriundo de Neuquén. Quiere que pavimente su propio camino sin mayor presión.

“Juega muy bien este chico, tiene buena estatura, pero no hay que generar una expectativa. El chico estas cosas las ve, las lee. Al final, si no tiene una madurez intelectual, se puede confundir”, lanzó.

“Es un chico al que hay que observar, que está en pleno desarrollo. Tiene talento y tiene que ir adquiriendo a través de los partidos muchas más habilidades“, agregó.

Lucas Barrera se ganó un puesto en la titularidad de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El futuro Marcelo Díaz de Universidad de Chile

En dicha línea sobre el crecimiento de Lucas Barrera, el objetivo de César Vaccia es claro: quiere que sea como un emblema del equipo. Es uno de los vigentes capitanes del plantel.

“De tal manera que sea un jugador como, hace tantos años atrás, Marcelo Díaz (…) Si se mantiene, va para eso. Por eso es muy importante la gente que está con él, sus compañeros, el entrenador y la familia”, cerró.

En resumen:

Universidad de Chile derrotó 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

derrotó a Universidad Católica en el Estadio Nacional. El entrenador César Vaccia elogió el desempeño de Lucas Barrera , de tan solo 20 años.

elogió el desempeño de , de tan solo 20 años. Lucas Barrera, oriundo de Neuquén, fue comparado por su potencial con el volante Marcelo Díaz.