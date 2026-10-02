La gran noticia que reciben los hinchas de Universidad de Chile antes del duelo ante Deportes Antofagasta

La Universidad de Chile recibió una importante noticia para sus hinchas en las últimas horas.

Universidad de Chile logró hace unos días su clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ dejaron en el camino por 2-1 global a Everton de Viña del Mar tras una polémica llave.

Ahora, los dirigidos por Fernando Gago se verán las caras ante Deportes Antofagasta en los cuartos de final, en donde el conjunto ‘Laico’ buscará sortear de buena forma esta fase y avanzar a la próxima ronda.

Para lo que será estos enfrentamientos, los hinchas de la Universidad de Chile recibieron una tremenda noticia en las últimas horas en lo que será el duelo de ida ante los ‘Pumas’ en condición de visitante.

Los hinchas de la U reciben luz verde en Antofagasta

La U recibe una gran noticia | Foto: Photosport

En esta jornada, el Gerente Administrativo de Deportes Antofagasta, Manuel Donoso confirmó de la presencia de los hinchas de la Universidad de Chile para el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

El gerente confirmó que el Estadio Calvo y Bascuñán contará con un aforo de 10.000 espectadores, en la que 2.000 de esas entradas estarán destinadas para la hinchada de la U.

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Además, los hinchas del ‘Romántico Viajero’ también podrán optar a comprar entradas al sector de Pacífico Sur, ya que dicha zona será mixta junto a los fanáticos de Deportes Antofagasta, quienes ocuparán el sector norte.

Ahora, todo queda en manos de las autoridades, quienes deberán aceptar lo que es esta petición del conjunto local y en caso de aceptar, recién desde el día lunes 5 de octubre podrían ponerse a la venta las entradas para dicho duelo.

De esta forma, los hinchas de la Universidad de Chile podrían tener la posibilidad de decir presente en este importante duelo, a pesar de lo que fueron los desmanes que provocaron en su última visita en Viña del Mar ante Everton.

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El duelo entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile está progamada para el miércoles 7 de octubre a partir de las 19:00 en el Estadio Calvo y Bascuñán.