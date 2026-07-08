Maximiliano Guerrero seguirá vinculado a Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2028. Ya está confirmado.

Universidad de Chile tiene un movimiento listo en el mercado de fichajes. La escuadra universitaria apostó por la permanencia de una figura que ha sido estelar en esta temporada. ¿De quién se trata?

A través de sus plataformas oficiales, el club estudiantil ratificó la renovación de Maximiliano Guerrero. Luego de una larga espera, el atacante de 26 años acordó su continuidad en la institución.

Según detalló el elenco laico, su vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028. Por ende, el cuerpo técnico de Fernando Gago podrá seguir contando con él por un largo tiempo.

“Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo“, lanzó al jugador al departamento de prensa.

En dicha línea sobre sus objetivos en Universidad de Chile, agregó: “Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos“.

Maximiliano Guerrero renovó su contrato. (Foto: Universidad de Chile)

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Maximiliano Guerrero sigue en Universidad de Chile

Finalmente, el oriundo de La Serena profundizó en su misión, pero esta vez abordó lo personal. Ha sido uno de los titulares indiscutidos desde el arribo del nuevo entrenador.

“Seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este club“, cerró tras la confirmación de Universidad de Chile.