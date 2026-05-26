Universidad de Chile tiene un importante sueño: un estadio para ejercer su localía. El eterno anhelo reflotó durante estos días, pero Cecilia Pérez advirtió que hay importantes trabas para concretar el proyecto.
En conversación con La Hora, la presidenta de Azul Azul se refirió a las razones que entrampan la construcción de la casa propia. Para comenzar, aludió al factor económico en la concesionaria.
Y luego, la dirigenta universitaria apuntó contra las autoridades. La antigua ministra de Estado pidió apoyo para una necesidad del deporte nacional y el fútbol criollo.
“Eso se va a concretar cuando dos temas se conjuguen: primero, los recursos de un club que ya está saneado, lo que nos permitió ampliar la concesión, un requisito básico para construir un estadio“, comentó.
“Empezamos a prepagar la deuda existente con el Fisco, que vence el 2032. Con esto podemos apalancar más deudas para comprar el terreno si es privado y posteriormente vendría la venta naming“, agregó.
Cecilia Pérez habló sobre el estadio para Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)
Cecilia Pérez lanza dardo en Universidad de Chile
Tal como se mencionó, la mandamás abordó los obstáculos políticos que hay para que el plan entre en acción. Según su punto de vista, ello frena el emblemático deseo laico.
¡Apareció el hombre clave! El impensado alcalde que le abrió las puertas a la U para construir su anhelado estadio
“Necesitamos valentía de autoridad. Autoridades comunales, regionales y presidenciales, que vean que hay seguridad, que es un recinto para el país y no te llenen de trabas“, reflexionó.
“Porque muchos nos dicen ‘me encantaría un estadio de la U, pero en mi comuna no’. Eso nos falta todavía“, concluyó.
En síntesis:
- La presidenta Cecilia Pérez detalló las trabas económicas y políticas para construir el estadio de Universidad de Chile.
- El club Universidad de Chile mantiene una deuda vigente con el Fisco que vence en 2032.
- La dirigenta Cecilia Pérez criticó a las autoridades comunales que rechazan albergar el recinto deportivo en sus zonas.