La presidenta de Azul Azul abordó la construcción de una casa propia para Universidad de Chile y apuntó contra las autoridades.

Universidad de Chile tiene un importante sueño: un estadio para ejercer su localía. El eterno anhelo reflotó durante estos días, pero Cecilia Pérez advirtió que hay importantes trabas para concretar el proyecto.

En conversación con La Hora, la presidenta de Azul Azul se refirió a las razones que entrampan la construcción de la casa propia. Para comenzar, aludió al factor económico en la concesionaria.

Y luego, la dirigenta universitaria apuntó contra las autoridades. La antigua ministra de Estado pidió apoyo para una necesidad del deporte nacional y el fútbol criollo.

“Eso se va a concretar cuando dos temas se conjuguen: primero, los recursos de un club que ya está saneado, lo que nos permitió ampliar la concesión, un requisito básico para construir un estadio“, comentó.

“Empezamos a prepagar la deuda existente con el Fisco, que vence el 2032. Con esto podemos apalancar más deudas para comprar el terreno si es privado y posteriormente vendría la venta naming“, agregó.

Cecilia Pérez habló sobre el estadio para Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Cecilia Pérez lanza dardo en Universidad de Chile

Tal como se mencionó, la mandamás abordó los obstáculos políticos que hay para que el plan entre en acción. Según su punto de vista, ello frena el emblemático deseo laico.

“Necesitamos valentía de autoridad. Autoridades comunales, regionales y presidenciales, que vean que hay seguridad, que es un recinto para el país y no te llenen de trabas“, reflexionó.

“Porque muchos nos dicen ‘me encantaría un estadio de la U, pero en mi comuna no’. Eso nos falta todavía“, concluyó.

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En síntesis: