Juan Cristóbal Guarello bromea con el posible estadio propio de la U en Lampa: “Podría organizar…”

En La Hora de King Kong, el comunicador ironizó en medio de la reactivación de un posible recinto de la U en la comuna de Lampa.

El eterno debate sobre el estadio propio de Universidad de Chile sigue generando conversación entre los hinchas, especialmente cada vez que surge alguna nueva alternativa o comentario en torno a su posible ubicación.

En ese contexto, la comuna de Lampa ha sido mencionada en las últimas horas como una eventual opción para albergar un futuro proyecto del Romántico Viajero. ¿La razón? El alcalde Jonathan Opazo, hincha declarado del Chuncho, le dio el visto bueno a la idea.

Esta situación rápidamente reactivó el tema en redes sociales, donde los simpatizantes del elenco universitario comenzaron a ilusionarse con uno de los grandes anhelos de los fanáticos del Bulla.

Guarello y el posible estadio propio de Universidad de Chile

Sin embargo, el tema no pasó desapercibido para el comunicador Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa La Hora de King Kong se refirió al asunto con su característico tono irónico.

“Yo quedé ilusionado con el estadio. Un nuevo estadio para el fútbol chileno para 244 mil espectadores, con Metro, Aeropuerto, puerto para grandes naves, playas y canchas de vóley en arena”, lanzó entre risas, haciendo alusión a la magnitud que podría tener el proyecto.

En la actualidad, la U hace de local en el Estadio Nacional | FOTO: Photosport

Publicidad

Además, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 recordó las múltiples propuestas que ha presentado el club laico a lo largo del tiempo.

“Esto no es distinto a la escena de Palomita Blanca. Uno dice 50 mil, otro 60 mil y en maqueta la U podría organizar un Mundial con todas las maquetas que ha presentado, yo he visto 15 maquetas”, cerró.

En resumen…

Juan Cristóbal Guarello volvió a referirse con ironía al eterno sueño del estadio propio de Universidad de Chile, esta vez en medio de las versiones que apuntan a Lampa como posible ubicación.

Publicidad