Psicólogo de Lucas Assadi compara su situación en la U con Lionel Messi y Alexis Sánchez: “Todos, en la dificultades…”

El profesional que acompaña al volante de la U entregó una profunda reflexión sobre su presente y explicó cómo debe enfrentar la competencia por un puesto.

Universidad de Chile vive un momento de alta exigencia, donde cada futbolista debe pelear por ganarse un espacio bajo las órdenes del director técnico argentino Fernando Gago.

En ese escenario, Lucas Assadi ha tenido que competir por un lugar en el equipo titular y convivir con decisiones técnicas que lo han dejado fuera de los últimos encuentros.

Es esto que ha abierto el debate sobre la forma en que los jóvenes futbolistas deben enfrentar los momentos de menor continuidad, especialmente cuando cuentan con gran proyección, tal es el caso del oriundo de Puente Alto.

Lucas Assadi enfrenta un difícil desafío en el Romántico Viajero | FOTO: Andres Pina/Photosport

El mensaje del psicólogo de Lucas Assadi

En medio de este proceso, el psicólogo que acompaña al volante azul, Alexi Ponce, entregó una profunda reflexión sobre el presente del jugador, destacando la importancia del trabajo diario, la paciencia

“Esto es parte de lo que le va a pasar, aquí o en cualquier otro lugar. Siempre hay que tener en claro, en cualquier deportista, cuál es su tarea. Y él tiene 800 o 900 minutos en la semana, doce horas, donde entrena. Eso es de él. Ahí tiene que hacerlo muy bien”, señaló en conversación con el programa Con Camiseta.

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Además, el profesional de la salud explicó que “es en los 90 minutos finales, que en el caso del fútbol dependen del técnico. Y él va a tomar la decisión. Por lo tanto eso no es del deportista, es del técnico”.

El especialista también apuntó a que Assadi debe concentrarse en aprovechar sus oportunidades. “El jugador tiene que asumir que en los 800 minutos que tiene, debe demostrar. Y saber que el técnico cuando dice ‘el que entrene bien va a jugar’ no puede cumplirlo, porque quiere que los 25 o 28 jugadores entrenen bien, pero no puede ir con todos”, detalló.

La comparación con Messi y Alexis Sánchez

Finalmente, comparó la situación del volante azul con la de grandes referentes del fútbol mundial. “Le pasa a todos. Recuerden a Messi, a quien admiramos, y cuando no le fue bien renunció (a la selección). Todos, en las dificultades, toman decisiones”, afirmó.

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Y cerró con un mensaje de apoyo para el mediocampista: “Podrá estar de acuerdo o no, podrá o no gustarle, como decía Alexis cuando estuvo en Inter que tenía 15 minutos para demostrar y entendía eso. Bueno, en esos procesos hay que ayudarlos”.