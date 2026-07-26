El comunicador valoró enormemente el triunfo de los Azules frente a los itálicos en La Florida.

Universidad de Chile comenzó la segunda rueda con una victoria por 2-1 sobre Audax Italiano, en un partido donde logró imponerse en el marcador, pero sin convencer del todo en su funcionamiento. El equipo azul mostró chispazos de buen juego, aunque todavía está lejos de una versión sólida.

El encuentro arrancó favorable para la U, que logró abrir la cuenta gracias a Agustín Arce a los 22 minutos, aprovechando un buen momento colectivo. Sin embargo, con el paso del partido, el equipo perdió claridad y permitió la reacción de Audax.

En el complemento, Federico Mateos igualó a los 57’, generando dudas en el cuadro universitario, que nuevamente evidenció problemas para sostener el resultado. Pese a ello, la jerarquía individual volvió a aparecer en un momento clave.

Con goles de Vargas y Arce, la U consigue un gran triunfo ante Audax Italiano.

Fue Eduardo Vargas, a los 77 minutos quien marcó el tanto del triunfo, permitiendo a la U quedarse con tres puntos importantes en su regreso a la competencia, más allá de que el rendimiento aún deja interrogantes.

El análisis de Romai Ugarte tras el triunfo azul

El periodista deportivo Romai Ugarte entregó su visión del partido en conversación con BOLAVIP, destacando tanto lo positivo como lo que aún debe mejorar el equipo.

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“Vargas fue lo más importante. Que vuelva Assadi, me gustó hoy. Que haya vuelto Aránguiz… es lo más importante. Que se empiecen a recuperar. Solamente falta Zaldivia, comienzan a aparecer los que estaban lesionados”, señaló, poniendo énfasis en el regreso de piezas clave.

Además, apuntó a la necesidad de seguir creciendo como equipo: “Hay que avanzar, estar tranquilos, recuperarse. Le hace falta un partido sólido a la U, pero lo importante es ir ganando, más cuando se viene de vuelta”.

Su análisis refleja el sentir general en torno al cuadro laico: La U suma, pero aún está en construcción, con la esperanza de consolidarse a medida que recupera nombres importantes.