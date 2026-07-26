El crack azul, Lucas Assadi rompió el silencio tras lo que fueron sus semanas sin ser citado en la U.

Universidad de Chile tuvo su estreno en esta jornada en lo que es la segunda rueda del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Gago lograron una importante victoria tras imponerse por 2-1 ante Audax Italiano, sumando tres puntos valiosos en lo que es la lucha por competencias internacionales.

Tras lo que fue este compromiso, el volante azul Lucas Assadi conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de este triunfo del ‘Romántico Viajero’, en la que remarcó en la importancia de partir con el pie derecho esta segunda parte del año.

“Muy importante, lo necesitábamos la verdad, estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla”, parte señalando Assadi.

El 10 azul además tuvo palabras de elogio para Eduardo Vargas, quien fue la figura en el trunfo de la U: “Extraordinario, no vamos a discutir la calidad del Edu, lo ha demostrado muchos años en clubes y selección, así que lo disfrutamos nomás”.

Assadi volvió a ver minutos en la U | Foto: Photosport

Assadi rompe el silencio tras su marginación en la U

Por uno de los temas que el 10 azul también tuvo palabras es por lo que fue su duro momento al no ser citado en los anteriores duelos del equipo, en la que indicó que fue duro para él, pero que hoy está feliz de haber vuelto.

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“Más que cambiar, era mantener lo que hacemos en el entrenamiento, yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar, lo pasé más o menos este tiempo, personalmente y acá siendo no citado, pero muy feliz de volver”, remarca.

Concluyendo, Assadi agradeció del incondicional apoyo del hincha de la Universidad de Chile en todo momento con el 10 azul, lo que sin duda es un gran aliciente para él.

“Siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos”, cerró.