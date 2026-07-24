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Liga de Primera

Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas para enfrentarse a Audax Italiano

El cuerpo técnico de Fernando Gago no tendrá a todo el plantel a disposición para su visita al Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile sufrirá ausencias en La Florida.
© PhotosportUniversidad de Chile sufrirá ausencias en La Florida.

Universidad de Chile cuenta los días para volver a la acción, enfrentando a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera. En tal encuentro, el conjunto estudiantil tendrá diversas bajas.

Y ellas, han sido ratificadas por Fernando Gago en conferencia de prensa. El DT confirmó que además de la lesión informada de Elías Rojas (que estará de cuatro a seis meses fuera), hay otros dos jugadores que aún no están al 100%.

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¿Quiénes son? En primera instancia, Matías Zaldivia se mantendrá alejado de la actividad. El entrenador explicó que el defensor central sigue trabajando para regresar a las canchas.

“Matías está en el proceso final. Ya le quedan los últimos días para terminar de soltarlo como queremos y ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos que vienen“, detalló.

Y luego, aludió al caso Octavio Rivero: “Ya está en los procesos finales de su recuperación. Vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese a jugar”.

Elías Rojas, Matías Zaldivia y Octavio Rivero, las bajas contra Audax Italiano. (Imágenes: Photosport - U. de Chile)

Elías Rojas, Matías Zaldivia y Octavio Rivero, las bajas contra Audax Italiano. (Imágenes: Photosport – U. de Chile)

Una nueva aparición en Universidad de Chile

En contraparte a estas ausencias, Diego Cofré irrumpirá en la lista de citados del cuerpo técnico para medirse contra Audax Italiano. El atacante de 18 años tendrá su primera nominación vestido de azul.

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Todo preparado para un duelo clave para Universidad de Chile. Tal compromiso, válido por la Liga de Primera, se jugará este domingo 26 de julio: será desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Martín Aliaga
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