El cuerpo técnico de Fernando Gago no tendrá a todo el plantel a disposición para su visita al Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile cuenta los días para volver a la acción, enfrentando a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera. En tal encuentro, el conjunto estudiantil tendrá diversas bajas.

Y ellas, han sido ratificadas por Fernando Gago en conferencia de prensa. El DT confirmó que además de la lesión informada de Elías Rojas (que estará de cuatro a seis meses fuera), hay otros dos jugadores que aún no están al 100%.

¿Quiénes son? En primera instancia, Matías Zaldivia se mantendrá alejado de la actividad. El entrenador explicó que el defensor central sigue trabajando para regresar a las canchas.

“Matías está en el proceso final. Ya le quedan los últimos días para terminar de soltarlo como queremos y ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos que vienen“, detalló.

Y luego, aludió al caso Octavio Rivero: “Ya está en los procesos finales de su recuperación. Vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese a jugar”.

Elías Rojas, Matías Zaldivia y Octavio Rivero, las bajas contra Audax Italiano. (Imágenes: Photosport – U. de Chile)

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Una nueva aparición en Universidad de Chile

En contraparte a estas ausencias, Diego Cofré irrumpirá en la lista de citados del cuerpo técnico para medirse contra Audax Italiano. El atacante de 18 años tendrá su primera nominación vestido de azul.

Todo preparado para un duelo clave para Universidad de Chile. Tal compromiso, válido por la Liga de Primera, se jugará este domingo 26 de julio: será desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.