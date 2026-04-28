Cristián Caamaño ilusionado con este jugador en la U: “Dio una muestra táctica tremenda”

Universidad de Chile sigue saboreando la victoria en el Clásico Universitario, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por la cuenta mínima a la Universidad Católica en el Estadio Nacional, con el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Cristián Caamaño comentó en Radio Agricultura la victoria azul, en la que destacó de gran forma lo que fue el rendimiento de Juan Martín Lucero en el ataque azul, a quien lo vio de gran manera.

“Además del gol, hizo un trabajo en el primer tiempo sin balón, además de aguantar muchas veces y ser pivote. Como ordenó la presión, de verdad había que jugar ese partido concentrado”, parte señalando Caamaño.

En esa misma línea, el comunicador declaró que además de su gol, el ‘Gato’ pudo verse en un buen nivel, en la que ayudó de gran forma a su equipo marcando movimientos para el desempeño del ataque en la U.

Caamaño alucina con Lucero en la U | Foto: Photosport

“Lucero dio una muestra táctica tremenda, verlo en la cancha es distinto en verlo en televisión, ver como marcaba el movimiento y él guió permanentemente hasta que le dio el físico”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Caamaño queda esperanzado con lo que fue el nivel que mostró Juan Martín Lucero, en la que espera que tras su primer gol con la camiseta de la U, pueda destaparse y ser el gran refuerzo que buscó la U en este mercado de pases.

“La semana pasada jugó 60, ahora ya jugó 80, si responde a esto sin balón y suma más protagonismo en el área como el otro día, va a terminar siendo el refuerzo que fue a buscar la U”, cerró.

En Síntesis

Juan Martín Lucero anotó el gol del triunfo 1-0 de Universidad de Chile ante Católica .

anotó el gol del triunfo de ante . Cristián Caamaño destacó el despliegue táctico de Juan Martín Lucero en Radio Agricultura .

destacó el despliegue táctico de en . El delantero Juan Martín Lucero aumentó su ritmo de juego alcanzando los 80 minutos disputados.