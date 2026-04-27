Universidad de Chile tuvo una gran actuación en lo que fue la edición 202° del Clásico Universitario, en donde los ‘Azules’ derrotaron por la cuenta mínima en el Estadio Nacional con el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

Una de las grandes figuras que dejó este encuentro en la Universidad de Chile fue el volante Agustín Arce, quien sorprendió con la titularidad en este duelo, pero respondió de gran forma a la confianza de su DT, Fernando Gago.

Después de lo que fue este duelo, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que fue el desempeño del jugador azul, a quien lo elogió, pero le dejó un importante consejo para su carrera.

“Arce juega muy bien, pero yo creo que corrió demás, corrió mucho detrás de la pelota cada vez que tenía que recuperarla y envés de ganar una posición, corría mucho. Tiene que controlarse un poquito, no puede estar corriendo detrás de la pelota”, declaró.

Borghi y su mensaje a Arce en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi resaltó las grandes cualidades futbolísticas que posee Agustín Arce, la que lo hacen diferencial dentro del equipo de Fernando Gago y en el fútbol chileno, en donde tiene mucha confianza en lo que puede lograr como futbolista.

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“Tiene mucha visión, en dos toques hace cosas distintas y le pega muy lindo a la pelota”, cerró.

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