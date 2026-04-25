Este sábado la Liga de Primera es testigo de uno de los partidos más importantes del fútbol chileno: Universidad de Chile recibe en el Estadio Nacional a Universidad Católica en la versión 202 del Clásico Universitario.

Los azules enfrentarán a su clásico rival universitario con la obligación de sumar puntos y no perderle pisada a los puestos de avanzada, mientras que los cruzados, con un ojo puesto en Copa Libertadores, intentarán volver al triunfo con el fin de darle caza al puntero Deportes Limache.

En cuanto a la tabla de posiciones, la U llega al clásico en la 8° ubicación con 14 puntos, mientras que la UC ocupa el 4° casillero con 17 unidades.

¡Formaciones confirmadas!

Universidad de Chile: Fernando Gago finalmente dejó en el banco de suplentes a Charles Aránguiz y sacó del once a Lucas Assadi y Javier Altamirano. Así, la alineación estelar azul es con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en delantera.

Universidad Católica: Pensando en el duelo de Copa Libertadores ante Barcelona SC, el técnico Daniel Garnero confirmó el once con Vicente Bernedo en el arco; en defensa con Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; en el mediocampo con Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino y Cristián Cuevas; mientras que en delantera estarán Justo Giani y Fernando Zampedri.

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Sigue el relato EN VIVO del Clásico Universitario entre la U y la UC