¿Alexis Sánchez a la U? La categórica reacción de Gonzalo Jara en TNT Sports

Todo parece indicar que el delantero chileno Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla, por lo que en el próximo mercado de fichajes pondría fin a su breve paso por el fútbol español.

En Universidad de Chile este escenario no se observa desde la distancia, ya que el “Niño Maravilla” es uno de los grandes anhelos de la hinchada azul y también ha sido mencionado como un eventual deseo de la actual dirigencia de Azul Azul.

Lo cierto es que el atacante de 37 años ha ido de más a menos en el cuadro andaluz, acumulando 1.198 minutos en 25 partidos, con un saldo de tres goles y una asistencia, números que han alimentado las especulaciones sobre su futuro.

En la actualidad, el equipo de Alexis lucha por salir de los puestos de descenso | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Gonzalo Jara le pide a Alexis Sánchez que siga en Europa

En ese contexto, en los últimos días comenzó a tomar fuerza la opción de un regreso a Sudamérica, donde el nombre de la U vuelve a instalarse como posible destino.

Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. En el programa Pelota Parada de TNT Sports, Gonzalo Jara fue consultado sobre si ve a Sánchez regresando al fútbol chileno y entregó una respuesta breve, pero categórica.

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“Yo no, que se quede en Europa”, señaló el exdefensor y excompañero del ariete en La Roja.

En resumen…