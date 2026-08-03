¿Cómo juega Tobías Reinhart? El nuevo refuerzo de U. de Chile responde: “Me gusta…”

El mediocampista argentino se realizó los exámenes médicos pertinentes e informó a los hinchas de Universidad de Chile sobre sus características.

Universidad de Chile se alista a oficializar a Tobías Reinhart en el mercado de fichajes. El segundo refuerzo del cuadro estudiantil ya está en el país y fue sometido a las mediciones físicas correspondientes.

Y en la previa de su presentación, respondió ante las dudas de la prensa, siendo una de ellas: ¿cuál es su estilo de juego? El mediocampista argentino no tuvo problema alguno para describirse.

Luego de expresar su ilusión con el nuevo desafío en su carrera, el futbolista de 26 años le entregó sus características a los hinchas universitarios. Su último club fue el AC Reggiana 1919 de Italia.

“Estoy contento. Ahora veremos cómo van los exámenes, pero estoy con altas expectativas“, comenzó señalando el formado en Temperley de Argentina.

Luego, sobre su rol en el campo, indicó: “Un volante más mixto, pero me gusta tener la pelota para dar salida de balón. Siempre entregando hacia adelante para mis compañeros”.

Tobías Reinhart se sumará a Universidad de Chile. (Foto: AC Reggiana 1919)

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Tobías Reinhart jugará en Universidad de Chile

Finalmente, la incorporación del elenco azul reveló qué sabe de su nueva casa deportiva. Al menos, en su país de origen no es una institución desconocida y arriba con referencias.

“Es un club muy grande. Toda mi vida viviendo en Argentina, se habla mucho de la U y de su gente sobre todo. Es un club muy lindo”, cerró.