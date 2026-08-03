Fernando Gago se ilusiona con esta figura de Universidad de Chile: “Nos va a dar mucho”

El DT argentino abordó el estreno de Gonzalo Reyna, que sumó sus primeros minutos tras su arribo desde Racing Club.

Universidad de Chile sigue en la senda ganadora. El conjunto estudiantil se impuso 2-0 sobre Huachipato por la Liga de Primera, en un encuentro que le sirve para mantenerse en la lucha por el título.

Y para lograr tal victoria, Fernando Gago no titubeó a la hora de tomar decisiones. Una de ellas, entregarle el debut a uno de los jugadores que incorporó para el segundo semestre.

¿Quién es? Gonzalo Reyna. El atacante de 19 años se estrenó en la escuadra universitaria y recibió elogios de su entrenador en conferencia de prensa. Ingresó en el minuto 74.

“Es un chico que hace poquito llegó al club, se tiene que adaptar a la forma de trabajo en la que queremos entrenar“, comenzó señalando el director técnico de Universidad de Chile.

Sobre la misma línea, Fernando Gago agregó: “Lo está haciendo muy bien durante la semana. Creo que es un chico que nos va a dar mucho, tiene que seguir creciendo“.

Gonzalo Reyna fue alabado por Fernando Gago. (Foto: Universidad de Chile)

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Gonzalo Reyna debutó en Universidad de Chile

¿Y qué dijo el aludido tras el duelo? Reveló su felicidad por sus primeros instantes en el elenco laico. Mostró habilidad por el sector derecho, encarando rivales e intentando levantar centros.

“Me sentí muy bien con esta camiseta y espero que siga así. Creo que fue el debut para arrancar, me sentí muy bien”, indicó el refuerzo de Universidad de Chile.