Con el regreso de Charles Aránguiz y una gran sorpresa: Los citados de la U para enfrentar a Audax

El conjunto azul visita esta tarde a Audax Italiano y hay una gran sorpresa en la citación de Fernando Gago.

Universidad de Chile visita esta tarde a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, compromiso válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera 2026 y en donde los azules tienen la obligación de lograr los tres puntos.

El equipo dirigido por Fernando Gago tiene una inmejorable chance de superar a la UC en la tabla de posiciones y quedar como único sublíder del campeonato, detrás del imponente Colo Colo que le saca 13 puntos a la U con un partido más.

Vuelve Aránguiz en la U. | Foto: Photosport

Para el duelo ante los itálicos, Fernando Gago sorprendió y volvió a convocar a Lucas Assadi. Además, la vuelta de Charles Aránguiz a las citaciones es otro de los hitos azules en este segundo semestre.

Lamentablemente para el entrenador azul y como ha venido siendo la tónica hace un par de meses, no contará con Matías Zaldivia y deberá confiar en Bianneider Tamayo y Franco Calderón en la defensa.

Sin más preámbulo, los citados de la U para medirse con Audax son: Cristopher Toselli, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Gabriel Castellón, Agustín Arce, Lucas Barrera, Bianneider Tamayo y Diego Cofré.

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En síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano por la Fecha 16 del torneo.

Lucas Assadi y Charles Aránguiz volvieron a las citaciones de Universidad de Chile.

El DT Fernando Gago citó 20 jugadores para el partido de Universidad de Chile.