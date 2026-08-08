Diego Cofré reveló su admiración por el emblemático delantero de Universidad de Chile. Tienen 18 años de diferencia.

Universidad de Chile tiene un plantel variado, en el que la experiencia se reúne con la juventud. Fiel reflejo de ello son las declaraciones de una de las promesas de la institución: es fan de Eduardo Vargas.

¿De quién se trata? Diego Cofré reveló que el oriundo de Renca es su modelo a seguir. Comparten el mismo puesto, por lo que el jugador de 18 años aprende de su referente en La Cisterna.

Así lo manifestó en conversación con Emisora Bullanguera, explicando por qué el histórico de La Roja lo cautiva desde su infancia. Lo tiene más cerca que nunca en el Centro Deportivo Azul.

“Porque juega en mi posición y porque, bueno, uno cuando estaba chico los veía en la Selección Chilena y siempre quise ser como él“, comenzó señalando el talentoso atacante.

Luego, abordó su estreno con la camiseta de Universidad de Chile (debutó profesionalmente en Deportes Melipilla) y agregó: “Fue algo súper bonito. Lo venía buscando desde que llegué al club“.

Diego Cofré alaba a Eduardo Vargas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La misión de Diego Cofré en Universidad de Chile

Finalmente, el ariete expresó cuál es su siguiente meta tras registrar su primera participación con el cuerpo técnico de Fernando Gago. Quiere tener rodaje en el equipo laico.

“Mi objetivo es seguir sumando minutos y, bueno, si no se puede, jugar aquí en la (categoría) sub-20 y romperla“, cerró.