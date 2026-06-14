Crack del Ballet Azul advierte a la U por Lucas Assadi: “Tiene un problema en la cabeza”

Francisco Las Heras abordó el caso de la promesa de Universidad de Chile tras el empate contra Unión La Calera.

Universidad de Chile tuvo un amargo empate 2-2 contra Unión La Calera por la Liga de Primera. La escuadra estudiantil se alejó de la cima y ello generó la reacción de un emblema de la institución: teme por Lucas Assadi.

¿La razón? El jugador de 22 años ingresó en el segundo tiempo y pasó desapercibido. Cada vez que tocó el balón, no logró hacer gala de su magia, lo que llamó la atención de Francisco Las Heras.

En conversación con BOLAVIP Chile, el crack del Ballet Azul abordó el caso del oriundo de Puente Alto. Lejos de desconfiar en sus capacidades, posó su preocupación sobre su sanidad mental.

“Sabemos que tiene un problema en la cabeza, eso se había arreglado después de unas reuniones con un psicólogo, tengo entendido. Levantó su nivel, pero desde que se lesionó en adelante no ha vuelto a ser él”, lanzó.

“Tampoco tiene la confianza del entrenador, que no le da minutos desde el inicio. Para un jugador lo más importante para ponerse futbolística y físicamente es estar jugando. La moral te baja un poco”, agregó.

Lucas Assadi no logró desequilibrar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Le dejó un recado a Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, Pancho Las Heras aprovechó para cuestionar al DT de turno. Para él, no hay duda de que el conjunto laico debe tener otra modalidad de juego. No lo convence lo que ve en la cancha.

“La U históricamente ha sido un equipo de acción, es decir, sale a buscar el partido, sale a atacar, sale a marcar, sale a presionar, pero resulta que ahora la U es un equipo de reacción”, comentó.

“Hizo dos goles, empezando en 15 minutos iba ganando 2-0. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Nada más“, concluyó.

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En resumen: