El delantero de los 'Azules', Eduardo Vargas le dejó este importante mensaje a este compañero en la U.

Universidad de Chile hoy en día vive un complejo momento dentro de la competencia nacional, en el que los ‘Azules’ el fin de semana pasado recibieron un nuevo golpe tras quedar eliminados en la Copa de la Liga tras igualar a dos tantos ante Audax Italiano.

Ahora, los dirigidos por Fernando Gago pondrán el foco en lo que será la Liga de Primera y también tendrán en la mira la Copa Chile, los dos grandes desafíos que tiene la U en este año, pero que para ir por ellos, deberán mostrar una mejor versión futbolística.

En las últimas horas, el delantero Eduardo Vargas conversó con los medios en conferencia de prensa y fue consultado sobre lo que ha sido puntualmente el rendimiento de uno de sus compañeros como lo es Lucas Assadi, a quien no se la ha visto en una buena versión.

“A veces hablamos con él, pero siempre intentando ayudar como ayudamos a todos los jóvenes. Él está con ganas, en los entrenamientos siempre está con ganas, pero la verdad que no sé qué pasa”, declaró Vargas.

Vargas y su mensaje a Assadi | Foto: Photosport

Concluyendo, Vargas deja en claro que en ocasiones los jugadores entran en baches de rendimiento, pero que todos trabajan para poder mostrar un buen nivel, en la que espera que el 10 azul pueda levantar y volver a ser figura.



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“A veces se nota más en algunos jugadores y en otros no, él es un excelente jugador, técnicamente es buenisimo, tiene que levantar y todos tenemos malas rachas”, cerró.

En Síntesis

El delantero Eduardo Vargas habló en conferencia sobre el bajo rendimiento de Lucas Assadi.

habló en conferencia sobre el bajo rendimiento de Lucas Assadi. El club Universidad de Chile quedó eliminado de la Copa de la Liga ante Audax Italiano.

quedó eliminado de la Copa de la Liga ante Audax Italiano. El entrenador Fernando Gago enfocará al plantel azul en la Liga de Primera y Copa Chile.