El Estadio "Nicolás Chahuán" recibe la continuidad de la fecha 15 en Liga de Primera con el duelo que enfrenta al colista Unión La Calera ante una Universidad de Chile que está obligada a sumar.

Mientras Universidad de Chile quiere acortar su distancia con el líder Colo Colo , que actualmente es de 16 puntos; Unión La Calera a esta hora es el único colista del Torneo Nacional con 11 unidades, aunque recordemos que les quitaron seis por alineación indebida de extranjeros. Tema que está en el TAS.

En los dos encuentros que sostuvieron en Copa de la Liga, el equipo de Fernando Gago no pudo ganarles . En el estadio donde hoy se juega fue victoria de Unión La Calera ante la U por 1-0.

Franco Jiménez dirigirá el partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile, secundado por Wladimir Muñoz y Emilio Bastías ; mientras que el cuarto árbitro es Nicolás Millas .

El técnico Fernando Gago tiene como hombres de alternativa al meta Cristopher Toselli ; los defensores Bianneider Tamayo y Nicolás Fernández ; los volantes Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Lucas Romero y Elías Rojas ; más los atacantes Lucas Assadi y Juan Martín Lucero .

El argentino Martín Cicotello tiene como hombres de recambio al portero Nelson Espinoza ; los defensores Vicente Lavín y Michael Maturana ; los mediocampistas Carlo Villanueva y Benjamín Argandoña ; más los atacantes Francisco Pozzo, Bayron Oyarzo, Axel Encinas y Maximiliano Fernández .

" El objetivo es tratar de sumar la mejor cantidad de puntos posibles . Lo del partido con Audax era en otro contexto, lo mental sabíamos que no logramos el objetivo. Hubo momentos donde debemos sostener el ritmo de juego y eso debemos trabajar. Hay situaciones que se repetirán y trataremos de potenciar donde creemos que podemos ganar el partido ", puntualizó el técnico de la U.

Unión La Calera y Universidad de Chile ya pisan el gramado sintético del Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" para cerrar la participación de ambos en la primera rueda del Campeonato Nacional.

Todo porque el árbitro Franco Jiménez no quería arrancar sin que sacaran los rollos de papel de la cancha de La Calera.

El bando estudiantil laico arriba a la provincia de Quillota masticando la amargura y con la herida aún abierta de haber quedado eliminado tempranamente de la Copa de la Liga. Con el foco puesto exclusivamente en el torneo regular, los pupilos dirigidos por el estratega argentino Fernando Gago tienen la imperiosa misión de ganar para recortar distancias con el exclusivo puntero de la competencia, Colo Colo, escuadra que hoy por hoy les aventaja por una sideral diferencia de 16 unidades en la tabla de posiciones.

Para colmo de males, el Romántico Viajero cargará con una pesada mochila estadística sobre sus hombros: la U intentará romper la pésima racha que arrastra ante los cementeros durante este 2026, dado que en los dos partidos previos que disputaron en la Copa de la Liga no pudieron rescatar triunfos, registrando una dolorosa derrota en condición de forastero y un amargo empate en el Estadio Nacional.

El colista quiere hacer respetar su localía

Por su parte, la realidad en la vereda de enfrente es tanto o más dramática. La escuadra comandada técnicamente por Martín Cicotello salta a la cancha con la soga al cuello al marchar en la última posición del certamen local como el colista absoluto. Los caleranos pretenden aprovechar los fantasmas del elenco azul y la localía en el “Nicolás Chahuán Nazar” para dar el gran golpe de la fecha 15, sumar oxígeno y comenzar la sufrida tarea de escapar de la incómoda zona de descenso.