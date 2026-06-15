El popular relator de TNT afirma que el equipo azul quedó a la deriva luego de la salida de Gustavo Álvarez y que hay tres extranjeros que deben partir.

La crisis futbolística que atraviesa el Romántico Viajero tras dejar escapar un triunfo cantado ante el colista Unión La Calera sigue generando réplicas devastadoras por parte de los analistas más respetados del medio nacional.

En una conversación exclusiva con BOLAVIP, el carismático y agudo relator Alejandro Lorca desmenuzó con total dureza el caótico momento de Universidad de Chile tras igualar 2-2 frente a Unión. Sin guardarse ningún adjetivo, el comunicador apuntó a un evidente quiebre humano dentro del vestuario, tildó los fichajes de “espantosos” y armó una “lista negra” de futbolistas que, a su juicio, deben armar las maletas y marchas del Centro Deportivo Azul de inmediato.

Para Lorca, la explicación de este repentino bajón futbolístico que tiene a los laicos estancados no pasa únicamente por un factor táctico en la pizarra, sino por una preocupante desconexión emocional entre el plantel de futbolistas y el actual estratega argentino.

“Yo no sé qué está pasando. A mí me da la sensación, mirándolo de afuera, que no hay una comunión, un vínculo fuerte entre el cuerpo técnico y los jugadores”, asegura el relator de TNT.

Agregando que “no me lo explico de otra manera. Y no solamente con Gago, acá decía anteriormente con Meneghini. Me da la sensación de que los jugadores, a partir de la salida de Álvarez, quedaron un poco a la deriva”.

Alejandro Lorca critica duramente a las contrataciones de la U.

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La “lista negra” y las incorporaciones que dan lástima

El análisis del carismático relator subió drásticamente de tono al momento de evaluar las individualidades y el rendimiento de las incorporaciones traídas por la dirigencia. Lorca armó un descarnado uno a uno donde sepultó los cupos de extranjeros y no tuvo piedad con el nivel exhibido en el césped sintético calerano.

“Es impresionante cómo hay algunos que fueron decisivos en años anteriores y que ahora, de verdad, uno supone que se van a ir del plantel. Estoy pensando en Calderón, estoy pensando en Altamirano… si es por rendimiento, deberá salir. Lo de Assadi es llamativo. Las contrataciones espantosas, ¿no es cierto? Lucero, Rivero. Agrégale el nivel de Hormazábal. Hormazábal ayer fue patético”, afirmó el cantagoles.

Lorca hizo énfasis en las contrataciones. “Fíjate que la U tiene tres extranjeros que perfectamente son prescindibles, ocupan cupos, prácticamente no juegan, son suplentes y cuando les toca jugar no hacen nada: Calderón, Tamayo y Lucero”, disparó sin anestesia.

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El ejercicio inverso: Los únicos tres nombres que salvan la plata

Fiel a su estilo analítico, el profesional de las comunicaciones hizo el esfuerzo de buscar la luz entre tanta oscuridad, dejando en claro que son escasísimos los elementos que muestran la actitud y el pundonor que exige la gloriosa camiseta del León en las malas rachas.

“Entonces tú vas viendo y el ejercicio es a la inversa. ¿A quiénes rescatas de esto? Yo rescato a Morales por fervor, por esfuerzo, a Barrera porque juega y a Eduardo Vargas porque está rindiendo y porque también le coloca esta pasión. Y no mucho más. Algo de Guerrero, por chispazos de Guerrero, pero futbolísticamente también muy distante”, complementó con evidente preocupación.

De la tranquilidad a la angustia total

Para cerrar su lapidario diagnóstico en los micrófonos de BOLAVIP, Alejandro Lorca resumió la frustración colectiva que dejó el trámite en la Región de Valparaíso, donde la U pasó de acariciar una tarde de fiesta a terminar pidiendo la hora frente al colista absoluto de la Liga de Primera.

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“Es impresionante. Ayer un partido que estaba para golearlo o para ganarlo con tranquilidad, como dices tú, terminas angustiado empatándolo y debiste haberlo perdido”, sentenció de forma categórica, apuntando a que el milagro de Gabriel Castellón al final fue lo único que evitó una humillación histórica en el norte.