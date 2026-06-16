La osada declaración de Juvenal Olmos sobre Universidad de Chile pese al mal momento: “La U es…”

El ex DT de La Roja analiza el presente de Universidad de Chile y sorprende a todos con una osada declaración sobre el plantel azul.

Universidad de Chile está a los tumbos en la Liga de Primera 2026 y el domingo pasado consiguió un empate que no le sirve para nada: los azules iban ganando 2-0, pero no supieron aguantar el resultado y terminaron igualando ante Unión La Calera.

El mal momento que vive el cuadro dirigido por Fernando Gago fue analizado en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Juvenal Olmos sorprendió a todos con una osada declaración sobre el plantel azul.

La U sumó nuevo traspié en la Liga de Primera. | Foto: Photosport

Sin tapujos, el ex DT de la Selección Chilena aseguró que “La U es el mejor plantel del fútbol chileno, lo que ocurre es que estos mismos jugadores lograron esto el 2025 y hay jugadores que han desaparecido del ‘prime’”.

En esa línea, Olmos recuerda que incluso postuló a varios elementos de la U para ir a la Selección Chilena, pero hoy la realidad es muy distinta: “Yo nombré a algunos para que estuvieran en la Selección y derechamente desaparecieron. Están en la banca, no tienen participación…”.

¿Es la U el mejor plantel del fútbol chileno? Lo cierto es que el cuadro azul ha deambulado en la mediocridad este 2026 y suma eliminaciones en Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana. Como si eso fuera poco, la ilusión de pelear la Liga de Primera es muy lejana e incluso ganando su partido pendiente estaría a 12 puntos de Colo Colo.

Publicidad

En síntesis

Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera en la Liga de Primera 2026.

El entrenador Fernando Gago dirige actualmente al plantel de Universidad de Chile.

Juvenal Olmos afirmó en TNT Sports que la U tiene el mejor plantel chileno.