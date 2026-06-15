Manuel de Tezanos repasa a dos jugadores de Universidad de Chile tras amargo empate: “Fue pobrísimo”

El periodista y conductor de TST en TNT Sports reacciona el empate de la U y cuestiona duramente a dos jugadores azules.

Universidad de Chile nuevamente no estuvo a la altura y el día de ayer cosechó un empate que no le sirve para absolutamente nada ante Unión La Calera, compromiso en donde los azules estuvieron 2-0 arriba, pero terminaron igualados.

El equipo dirigido por Fernando Gago no encuentra el rumbo en la Liga de Primera 2026 y, si bien tiene un partido pendiente ante O’Higgins de Rancagua a disputarse este jueves, pareciera que pelear el título es prácticamente imposible por puntos y nivel de juego.

Lucas Assadi no pudo marcar diferencias. | Foto: Photosport

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports se debatió sobre el nivel de los azules y fue Manuel de Tezanos, periodista y conductor, quien barrió con dos rendimientos individuales: “La U hace entrar a Assadi (Lucas) y Altamirano (Javier), que en el papel son recientes seleccionados nacionales y lo de hoy fue pobrísimo”.

“Me llama mucho la atención. No sé qué pasó entre diciembre o noviembre del año pasado con varios jugadores, incluidos los mencionados. Assadi tuvo un desgarro y problema en el tobillo, pero cómo puede ser que entre en un partido que tenía espacios y la verdad no pasó nada”, agregó.

Lo cierto es que ni Lucas Assadi ni Javier Altamirano están respondiendo a lo que necesita Universidad de Chile en este momento y Fernando Gago lo pasa peor que nunca entremedio de malos resultados y cuestionamientos por parte de los hinchas.

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En síntesis

Universidad de Chile empató ante Unión La Calera tras desperdiciar una ventaja de 2-0.

Fernando Gago busca el rumbo en la Liga de Primera 2026 con un partido pendiente.

Manuel de Tezanos criticó los rendimientos de Lucas Assadi y Javier Altamirano por ser pobrísimos.