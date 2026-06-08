“Un semestre muy discreto”: la dura crítica de Danilo Díaz a un futbolista de la U. de Chile

El periodista Danilo Díaz le dio este feroz tirón de orejas a este jugador de la U por su nivel.

Universidad de Chile dio vida a su primer gran fracaso dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ quedaron eliminados de la Copa de la Liga tras lo que fue su igualdad a dos tantos ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Fernando Gago siguen sin poder llegar a su gran nivel, el que tiene a los hinchas muy descontentos por lo que ha sido su rendimiento, el que hoy los tiene muy lejos de pelear por cosas importantes.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN y analizó lo que fue el rendimiento del equipo de Gago, el que parece no tener muy conforme a los hinchas de la U y al especialista, desde lo que ha sido su llegada al club.

“El análisis tiene que ser profundo, el equipo no pudo clasificar a la Sudamericana, quedó eliminado en la Copa de la Liga, en el torneo nacional queda muy lejos de Colo Colo, que es líder. Desde que llegó Gago, el triunfo ante la UC fue lo mejor y lo demás se repite la irregularidad exhibida a lo largo del torneo”, declaró el comunicador.

Assadi sigue sin consolidarse en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz dejó un firme mensaje sobre lo que es el arduo trabajo que tiene que hacer la U para poder mejorar de cara a lo que resta de temporada y le deja un feroz mensaje a Lucas Assadi, quien sigue sin poder consolidarse y volver a ser la figura del equipo, como lo hizo en la segunda parte del 2025.

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“Se va la U con la certeza que tiene que mejorar, necesita jugadores, hay un problema en la conformación de plantel, Assadi ha tenido un semestre muy discreto, hay una responsabilidad de él, las lesiones o la ubicación del DT en el costado izquierdo, pero en general, no siendo el futbolista de la temporada anterior”, cerró.

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