Cristián Caamaño defiende a Israel Poblete y lanza reflexión sobre Charles Aránguiz en la U: esto dijo el periodista

El periodista analizó el presente del mediocampo azul y lanzó una potente reflexión sobre el rol que cumple Israel Poblete y Charles Aránguiz.

Universidad de Chile atraviesa un complicado momento futbolístico bajo el mando de Fernando Gago, pues los azules han mostrado un evidente bajón en la Liga de Primera y la derrota ante Cobresal en El Salvador terminó profundizando las dudas en torno al funcionamiento del Romántico Viajero.

En medio de las críticas, uno de los futbolistas que nuevamente quedó en el centro del debate fue Israel Poblete, quien ha sido un habitual en las formaciones de la U durante los últimos años.

Sin embargo, una parte importante de los hinchas bullangueros comenzó a perder la paciencia con el ex Huachipato y ya empieza a cuestionar constantemente su presencia en el esquema azul.

El oriundo de Maipú registra 161 partidos en Universidad de Chile, con un saldo de 10 goles y 11 asistencias | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Cristián Caamaño explica la importancia de Israel Poblete en la U

Fue el periodista Cristián Caamaño quien, en el programa Balong Divido del canal de YouTube MDTP-Balong, destacó el trabajo táctico que realiza Poblete en el mediocampo y apuntó a que su función va mucho más allá de lo que muchos observan a simple vista.

“El volante interior de la U necesita trayectoria larga como Israel Poblete porque tiene que ser una solución. Mira los movimientos de la U, cuando la recibe Guerrero por afuera, Guerrero hace la amplitud pegado en la línea y el que pasa no es Hormazábal, el que pasa por dentro es Poblete”, comentó.

Publicidad

“No le peguen a Poblete solo para defender a Charles Aránguiz (…) Poblete es ocho y Aránguiz no puede jugar de ocho, ya no puede jugar de ocho hace dos años”, lanzó Caamaño.

Es así como el debate en torno al mediocampo de la U continúa creciendo en medio del irregular presente azul, donde cada decisión de Gago comienza a ser observada con lupa.

En resumen…

El periodista Cristián Caamaño salió en defensa de Israel Poblete en medio de las críticas por el presente de Universidad de Chile y aseguró que el volante cumple una función táctica clave, además de afirmar que Charles Aránguiz “ya no puede jugar de ocho”.