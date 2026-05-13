El periodista analizó el caso de la figura de Universidad de Chile, que dejó la incertidumbre atrás y renovó su contrato.

Universidad de Chile sorprendió con su primer anuncio para el segundo semestre: Lucas Assadi acordó la extensión de su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028. Ello no dejó indiferente a Cristián Caamaño.

A través de los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista analizó el caso del talentoso futbolista de 22 años, que no ha podido exhibir regularidad desde su estreno en el profesionalismo.

Para el comunicador, el seleccionado nacional debe dejar atrás la presión y los pensamientos que no lo dejan progresar. Tiene condiciones de sobra para brillar en la escuadra universitaria.

“Con (Fernando) Gago y Paqui (Meneghini) también jugó de titular los tres primeros partidos. ¿No será que es su propio enemigo? ¿El enemigo de Lucas Assadi es Lucas Assadi? ¿Es su cabecita?“, comenzó señalando.

“A esta altura, no jugaba. Era mayo y no jugaba en la U, ni lo citaban. Ahora, le falta una marcha. El tema del tobillo no sé cuánto le estará afectando, porque si hay algo que tiene él, es el cambio de ritmo“, agregó.

Cristián Caamaño analizó el presente de Lucas Assadi en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La pesadilla de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Sobre el último punto, Cristián Caamaño alertó de la complicación física que tiene mermado al oriundo de Puente Alto. Lo ha aproblemado más de lo esperado y es evidente: no está al 100%.

“Cuando quiere acelerar, el año pasado le salía natural. Ahora, uno lo ve y como que está forzando toda la maquinaria. No puede, no lo deja tranquilo. Está en una condición que no le permite estar a tope”, cerró.

En síntesis:

Lucas Assadi extendió su contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2028 .

extendió su contrato con hasta diciembre de . El futbolista de 22 años presenta una complicación física en su tobillo actualmente.

presenta una complicación física en su actualmente. Cristián Caamaño criticó la falta de marcha y el estado psicológico del jugador.