El periodista se lanzó contra el delantero argentino. Lo llamó a mejorar en lo futbolístico y a exhibir más personalidad.

Universidad de Chile realizó un potente mercado de fichajes en el verano, pero no todos sus refuerzos han rendido acorde a lo deseado. Uno de ellos, fue cuestionado duramente por Cristián Caamaño.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista apuntó directamente contra Juan Martín Lucero. Para el comunicador, el oriundo de Mendoza no ha exhibido los pergaminos necesarios.

Y por ello, le puso presión en la escuadra azul. Desde su arribo al club con un sueldo millonario, no ha respondido a las expectativas. Tiene un complejo escenario frente a la crítica.

“Más allá de los dos goles que le hizo a la UC y a La Serena, está en deuda. Es apenas un gol en el campeonato en 11 fechas, más allá de las lesiones que lo persiguieron (…) Pero tiene que mostrar mucho más“, lanzó.

Luego, la voz radial agregó: “No solo desde el gol, sino que en la actitud. Ante la UC fue su mejor partido, pero el otro día se perdió un gol increíble que hubiese permitido que la U dependiera de ella misma en la Copa de La Liga“.

Cristián Caamaño no está conforme con Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El recado a Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Finalmente, Cristián Caamaño advirtió al experimentado jugador sobre su rol en el plantel estudiantil. No titubeó en recordarle que casos como el de él ya hubo en la institución.

“Acá no se mide cómo comienza, sino cómo termina. El año pasado muchos delanteros de la U arrancaron para ser figuras y terminaron olvidados, como Rodrigo Contreras“, cerró.

En resumen:

Juan Martín Lucero registra apenas un gol en las primeras 11 fechas del campeonato nacional.

registra apenas en las primeras 11 fechas del campeonato nacional. El periodista Cristián Caamaño cuestionó el rendimiento y la actitud del delantero en Universidad de Chile .

cuestionó el rendimiento y la actitud del delantero en . Juan Martín Lucero anotó goles frente a Universidad Católica y La Serena durante la temporada.