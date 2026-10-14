Cristián Caamaño estalla por el castigo contra U. de Chile: “El fútbol está muerto”

El periodista fulminó la determinación del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra 2.866 hinchas de Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya conoce su castigo tras los graves incidentes contra Everton de Viña del Mar por Copa Chile. El conjunto estudiantil recibió una curiosa sanción por parte de las autoridades.

Según detalló el Tribunal de Disciplina de la ANFP, la penalización solo regirá para los 2.866 fanáticos presentes en aquella jornada del 24 de septiembre en el Estadio Sausalito.

Ello generó la ofuscación de Cristián Caamaño, que arremetió contra las autoridades a través de los micrófonos de Radio Agricultura. No toleró la determinación en cuestión.

“Sancionaron a todos los hinchas que fueron al Estadio Sausalito por cuatro partidos. Está muerto el fútbol. ¿Para qué están las cámaras de Carabineros y de seguridad para identificar?“, lanzó.

“¿No que nos jactamos de tener un sistema de televisión de circuito cerrado espectacular? Aquí está, señor (Pablo) Milad, explíqueme por qué prefieren castigar a 2.800 que identificar a los 50 que prendieron bengalas“, agregó.

Cristián Caamaño fulminó la sanción recibida por Universidad de Chile. (Foto: ESPN Chile)

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Cristián Caamaño reacciona al castigo contra Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el comunicador le dejó un fulminante mensaje a las fuerzas públicas. Bajo su visión, están realizando una pobre labor que está perjudicando a la actividad en general.

“Dentro de ellos hay niños que no tienen nada que ver (…) Ahí se mezclan todo. Es un absurdo, eso también es el fútbol chileno. No hubo un detenido, ¿dónde está la policía?“, cuestionó.

“No se quiere hacer la pega, compadre“, cerró.