Universidad de Chile recupera a esta figura tras una odisea: “Tardó más de 30 horas”

Bianneider Tamayo ya está en Santiago. Tuvo que regresar desde Jordania tras participar en la fecha FIFA con Venezuela.

Universidad de Chile volvió a las alegrías y derrotó 6-0 a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera. Sin embargo, ese no es el único motivo que la escuadra estudiantil tiene para celebrar: recuperó a una figura internacional.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Bianneider Tamayo. Tras su participación en la fecha FIFA con la Selección de Venezuela, el defensor emprendió rumbo desde Jordania a Santiago de Chile.

Y según reporta La Magia Azul, el viaje de vuelta fue una odisea. El zaguero tuvo que aguantar una larga travesía para trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico de Fernando Gago.

“El retorno de Bianneider Tamayo a Chile tardó más de 30 horas y contempló tres escalas internacionales, aterrizando en Santiago recién durante la noche del domingo”, señaló el medio.

Sobre la misma línea, agregó: “Esta situación imposibilitó cualquier opción de que el cuerpo técnico laico pudiera sumarlo a la concentración para el duelo en la Sexta Región“.

Bianneider Tamayo regresa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recupera a Bianneider Tamayo

Finalmente, la publicación reveló el plan para que el futbolista de 21 años pueda estar cuanto antes en las citaciones del conjunto universitario. Ya realiza los esfuerzos pertinentes en La Cisterna.

“Mientras sus compañeros descansan con la tranquilidad de la tarea cumplida, el zaguero llanero se puso a disposición de Fernando Gago este mismo martes en el CDA“, indicó el informe.

“Con este reintegro, Universidad de Chile suma una alternativa más para la zaga de cara al trascendental choque frente a Deportes Antofagasta por Copa Chile“, concluyó.