El recordado 'Scooby' criticó duramente al defensa azul tras su error en el gol del Audax: "Fue muy muy liviano", acusó.

Universidad de Chile comenzó con una victoria la segunda rueda de la Liga de Primera tras imponerse por 2-1 a Audax Italiano en La Florida. Sin embargo, el rendimiento del equipo de Fernando Gago dejó sensaciones divididas y así lo hizo saber el histórico exdefensor azul Cristián Castañeda, quien analizó el encuentro en conversación con Bolavip Chile.

El recordado “Scooby”, bicampeón con la U en la década de los 90, valoró la capacidad de reacción del cuadro universitario luego del empate parcial de los itálicos, aunque reconoció que el equipo volvió a mostrar momentos de inseguridad. “A ratos volvieron los fantasmas y después del empate parecía que el Audax iba a repetir lo acontecido en partidos pasados. Creo que le falta confiabilidad a la U”, afirmó.

Castañeda criticó el nivel de Marcelo Morales (Photosport).

Castañeda también fue crítico con la jugada que terminó en el empate de Audax Italiano, apuntando directamente al trabajo defensivo de Marcelo Morales. “Morales muy desatento en la marca, no pueden hacerle un gol así con esa desidia, ir a marcar un centro así… Manuel Pellegrini nos decía en mi época, esa es la pelota que te va a hacer ganar el partido, eso te quita con todo. Entonces fue muy, muy liviano y Castellón también podía hacer algo más”, sostuvo.

Pese a esas observaciones, el exzaguero considera que el potencial de la U está intacto y que corrigiendo esos errores podrá dar un salto de calidad. “Si la U ajusta esas pequeñas lagunas que tiene… tenía que haber hecho incluso un par de goles más”, comentó.

Finalmente, Castañeda tuvo palabras de elogio para Lucas Assadi, quien volvió a sumar minutos y dejó una buena impresión ingresando desde el banco. “Con otra actitud se le vio bien, creo que por ahí va. Por eso digo que la U, cuando mejora esos ripios que tiene, puede llegar a amagar la tranquilidad que tiene hoy Colo Colo”, concluyó.