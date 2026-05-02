Universidad de Chile se encamina al mercado de fichajes y eso bien lo sabe Maximiliano Guerrero. En el siguiente periodo de transferencias, el delantero azul puede tener un nuevo compañero.

¿A quién? En conversación con la prensa, el atacante estudiantil fue consultado sobre el posible arribo de Alexis Sánchez y no dudó en entregarle el visto bueno: quiere jugar con el campeón de América.

Y sobre tal punto, le tiró la pelota a la cúpula institucional. Eso sí, todo indica que tendría que ceder el dorsal que el oriundo de Tocopilla ha utilizado a lo largo de su carrera, el número 7.

“No sé si llegará o no, tienen que verlo arriba, pero feliz si llega. Ojalá sea de buena forma“, expresó con humor la figura de Universidad de Chile.

Cabe destacar que Alexis Sánchez tiene contrato vigente con el Sevilla FC de España hasta el 30 de junio de 2026. Una situación que no ha pasado desapercibida en la escuadra universitaria.

Maximiliano Guerrero espera a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Maximiliano Guerrero brilla en Universidad de Chile

A su vez, el jugador de 26 años abordó su notable momento con el elenco laico. En la presente temporada, ha disputado 16 encuentros, registrando siete tantos y una asistencia.

“Contento, me están saliendo los goles y espero seguir aportando (…) Son las ganas de salir a ganar, tuvimos una presión muy buena. Ellos se equivocaron bastante atrás y aprovechamos los espacios”, reflexionó.

En síntesis:

Maximiliano Guerrero aprobó el posible fichaje de Alexis Sánchez para la próxima temporada.

aprobó el posible fichaje de para la próxima temporada. El contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla FC vence el 30 de junio de 2026 .

con el vence el . Maximiliano Guerrero registra siete goles y una asistencia en 16 partidos durante la presente temporada.