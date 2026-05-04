Universidad de Chile logró una sólida victoria por 5-0 ante Deportes La Serena en la Copa de la Liga, en donde los dirigidos por Fernando Gago sumaron una nueva victoria de forma consecutiva y se prendió en la lucha por la clasificación en la próxima ronda del torneo.

Después de lo que fue este duelo, el periodista Cristián Caamaño ocupó su espacio dentro del programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura, en donde destacó lo que fue la actuación del equipo de Gago en este compromiso y elogió a los juveniles de la U.

“La buena noticia para Gago es que el equipo entró en la sintonía que él quiere, aunque esto no garantiza nada. La U consigue una victoria holgada, ya con los intérpretes que pretende Gago, porque volvió a repetir la formación del Clásico Universitario y los chicos volvieron a responder”, parte señalando Caamaño.

En esa línea, el comunicador destacó el buen nivel de Agustín Arce e Ignacio Vásquez: “Otra vez Arce, otra vez Vásquez, siendo muy participativos en ataque, no dándole espacio a Altamirano y Assadi, que parece que todavía están en la pretemporada”.

Caamaño y su crítica a Assadi y Altamirano | Foto: Photosport

Caamaño barre el piso con Altamirano y Assadi

A pesar de la victoria, el periodista no tuvo piedad contra dos jugadores de la Universidad de Chile como Lucas Assadi y Javier Altamirano, a quienes aún los ve muy lejos de su buen nivel y les lanza importante advertencia en este proceso.

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“Más allá de la victoria, lo que me sorprende a mí es la displicencia de Assadi y Altamirano, como que no se están dando cuenta que está pasando el tren y que Gago no los va a esperar”, remarca.

Finalizando, Caamaño le deja un ultimátum a Javier Altamirano y Lucas Assadi en la Universidad de Chile, en la que espera que antes de retornar la actividad en la Liga de Primera, puedan volver a su nivel óptimo para ser un importante aporte dentro del equipo.

“Estas dos semanas que tiene la U antes de volver al campeonato, se las tienen que tomar en serio Altamirano y Assadi, porque sino van a terminar el primer semestre con el cojín de oro. Altamirano y Assadi están con una fiaca más o menos”, cerró.

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