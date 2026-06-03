A pesar de los rumores sobre una presunta partida, el defensa se mantendría en Universidad de Chile en el libro de pases.

Universidad de Chile debe zanjar algunas dudas en el mercado de fichajes. Una de ellas, alude al futuro de Franco Calderón: se ha especulado sobre su salida en el período de transferencias.

Sin embargo, Marcelo Díaz contó la firme en los micrófonos de TNT Sports. El periodista aseguró haber charlado con el jugador y que la respuesta fue muy distante de lo que se ha rumoreado.

Según lo afirmado por el comunicador, el oriundo de Chaco se mantendrá vistiendo la camiseta azul. Por el momento, no hay ninguna propuesta para que cambie de rumbo.

“Solo quiero aclarar un tema. Ante las distintas versiones e informaciones… hoy se lo pregunté directamente al futbolista, a Franco Calderón“, comenzó señalando el rostro de TV.

Luego, agregó: “Termina su vínculo, efectivamente, en diciembre de 2027. No tiene ninguna intención de irse, a no ser que llegue una oferta y pague la cláusula de salida, que no es tan baja“.

Franco Calderón se mantendría en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Franco Calderón no se mueve de Universidad de Chile

Finalmente, Marcelo Díaz abordó el supuesto interés desde el otro lado de la cordillera por el zaguero de 28 años. Si todo sigue igual, el movimiento no se realizará.

“Es una cláusula importante ante la posibilidad de que llegue algún club. Se está hablando de San Lorenzo, que Gustavo Álvarez se fijó en él. Si quiere venir a buscarlo, tiene que poner plata y pagarle a la Universidad de Chile“, cerró.

En resumen:

El periodista Marcelo Díaz descartó los rumores sobre la salida de Franco Calderón de Universidad de Chile.

descartó los rumores sobre la salida de Franco Calderón de Universidad de Chile. El defensor Franco Calderón mantendrá su permanencia en el club azul al no registrar ofertas formales.

mantendrá su permanencia en el club azul al no registrar ofertas formales. El zaguero Franco Calderón tiene contrato vigente con la institución laica hasta diciembre de 2027.