Según informó el periodista Marcelo Díaz, el DT de Universidad de Chile dejó fuera de la citación a tres jugadores titulares.

Universidad de Chile se alista para volver a la acción: se medirá contra Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile. Para tal encuentro, el cuadro azul tiene novedades.

¿Qué pasó? Fernando Gago dejó fuera de la convocatoria a tres jugadores, los que son titulares habituales en su once inicial. Un detalle que no pasa desapercibido: el duelo se jugará en pasto sintético.

Según informó Marcelo Díaz de TNT Sports a través de su Instagram, esos son los casos de Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Fabián Hormazábal. Tendrán que ver el compromiso desde las graderías.

A ello, se suma la ausencia de Marcelo Morales por el castigo que arrastra. El lateral izquierdo de los universitarios quedará al margen y tendrá que ser reemplazado desde el arranque.

En tanto, Octavio Rivero y Elías Rojas aún están en sus respectivos procesos de recuperación. Tanto el delantero como el mediocampista fueron sometidos a cirugías por problemas meniscales.

Eduardo Vargas será resguardado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Unión San Felipe?

Tal enfrentamiento está pactado para este miércoles 5 de agosto. Será válido por la última fecha del grupo D de Copa Chile y se jugará desde las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Cabe consignar que en la previa, Universidad de Chile marcha en la cima de la tabla de posiciones con 10 puntos, mientras que Unión San Felipe está penúltimo con siete unidades.