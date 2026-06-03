El defensor venezolano fue consultado sobre una posible partida en el libro de pases. Manifestó su deseo de seguir vestido de azul.

Universidad de Chile tendrá que resolver distintas dudas en el siguiente mercado de fichajes. Una de ellas, alude a Bianneider Tamayo: hay incertidumbre sobre una eventual nueva salida a préstamo.

Es por ello que el propio jugador aclaró qué viene para su carrera. Fue consultado sobre una presunta partida a Unión Española (elenco que ya defendió en 2025) y fue tajante.

¿Que respondió? En conferencia de prensa, manifestó su deseo de seguir vestido de azul. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la directiva estudiantil tiene la última palabra.

“Estoy 100% enfocado acá, pensando obviamente que viene un partido el fin de semana y luego el otro, pero trabajando el día a día para estar ahí, para sumar al equipo de donde me toque”, lanzó.

Luego, el zaguero de Universidad de Chile agregó: “A veces de fuera, a veces dentro de la cancha. Eso es lo importante: siempre estar para cuando a mí me necesiten”.

Bianneider Tamayo no se mueve de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Bianneider Tamayo renace en Universidad de Chile

Finalmente, el seleccionado venezolano abordó su momento en la escuadra universitaria. Ha logrado irrumpir en la titularidad ante las lesiones de sus compañeros en la retaguardia.

“Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, para el día que me toque estar preparado. Pienso que a pesar de lo difícil que me ha costado, he disfrutado el proceso (…) He disfrutado mucho de Chile y las cosas lindas que tiene”, cerró.

En resumen:

El defensor Bianneider Tamayo aclaró que desea continuar jugando en Universidad de Chile.

aclaró que desea continuar jugando en Universidad de Chile. El venezolano Bianneider Tamayo descartó los rumores sobre un eventual préstamo a Unión Española.

descartó los rumores sobre un eventual préstamo a Unión Española. El futbolista Bianneider Tamayo mantiene un contrato vigente con el cuadro azul hasta fines de 2027.