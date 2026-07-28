Danilo Díaz admite que este jugador de la U le tapó la boca: “No pensaba que iba a tener este nivel”

El periodista Danilo Díaz está maravillado con este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile partió con el pie derecho su actuación dentro de la segunda rueda de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Audax Italiano como visitantes y se prenden en la lucha por el Chile 2.

Después de lo que es este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y le dedicó grandes palabras a Eduardo Vargas, a quien ve hoy como la gran figura del conjunto azul.

“Yo quiero destacar lo de Eduardo Vargas, porque yo pensaba que Vargas no iba a tener este nivel, viendo lo que había pasado en Nacional y lo que había ocurrido en Audax Italiano, que había tenido pocos chispazos”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el comunicador siente que el hoy gran rendimiento de ‘Turboman’ se debe al gran condimento anímico que le da su vuelta a la Universidad de Chile, el que tanto anhelaba y hoy lo tiene con mucha felicidad en el club de sus amores.

Díaz feliz por Vargas en la U | Foto:Photosport

“Pero también están los condimentos anímicos, yo creo que volver a la Universidad de Chile, donde fue feliz, donde tuvo un campañón ,el que lo lanza al fútbol europeo, eso lo ayudó mucho”, remarca.

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Concluyendo, Díaz siente que hoy en día Eduardo Vargas ha logrado asumir de gran forma la responsabilidad de ser el nueve titular en la Universidad de Chile, teniendo a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, quienes están lejos de poder consolidarse en la U.

“Tiene más ganas de jugar, las circunstancias determinaron que con las lesiones de Rivero y Lucero, que él tuviera que ser el delantero, entonces ha ido tomando confianza y está en un buen nivel, se recoge y participa bien del juego”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 2-1 a Audax Italiano en la segunda rueda del torneo.

venció 2-1 a Audax Italiano en la segunda rueda del torneo. El periodista Danilo Díaz destacó la figura de Eduardo Vargas en el club azul.

en el club azul. Eduardo Vargas asumió como nueve titular ante las lesiones de Lucero y Rivero.