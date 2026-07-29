El jugador de Universidad de Chile que tiene contento a Claudio Borghi: “Hizo un gran partido”

El ex técnico de La Roja y ahora panelista de programas deportivos elogió a una de las figuras de Universidad de Chile.

Universidad de Chile no hizo su mejor partido de la temporada el domingo pasado ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero fue suficiente para quedarse con los tres puntos e igualar la línea de Universidad Católica en la Liga de Primera 2026.

El equipo dirigido por Fernando Gago contó con una figura excluyente en La Florida: Eduardo Vargas. El ex goleador de la Selección Chilena aportó con una asistencia en el primer gol y luego, en el segundo tiempo, marcó el tanto de la victoria.

Vargas fue la figura azul. | Foto: Photosport

El buen partido de Vargas no pasó colado para Claudio Borghi, quien elogió al delantero en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Hizo un buen partido, con un gol y una asistencia”, dijo mientras elegían a los mejores de cada puesto en la Fecha 16.

Eduardo Vargas definitivamente le ganó la pulseada a Juan Martín Lucero en la U y relegó al delantero argentino al banco de suplentes, quien no ha podido desequilibrar cuando le ha tocado entrar al campo de juego.

Ahora, Universidad de Chile podrá trabajar con más tranquilidad pensando en su próximo compromiso por la Liga de Primera 2026: Huachipato en el Estadio Nacional este domingo 2 de agosto.

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En síntesis

Eduardo Vargas registró un gol y una asistencia ante Audax Italiano.

Universidad de Chile igualó a Universidad Católica en la Liga 2026.

El domingo 2 de agosto jugarán ante Huachipato en el Estadio Nacional.