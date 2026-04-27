Danilo Díaz se rinde ante este jugador de la U: “Sacó chapa y carácter de clasiquero”

Universidad de Chile logró tres puntos vitales dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se hicieron respetar como locales en el Estadio Nacional y vencieron por 1-0 a la Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para analizar este partido, en la que destacó lo que fue el partido del capitán azul, Matías Zaldivia, a quien lo alzó como la figura de la victoria de la U.

“(Matías) Zaldivia otra vez sacó esa chapa y ese carácter de un jugador clasiquero”, partió señalando Díaz.

Agregando, el ‘Tenor del Pueblo’ dejó en claro de la gran importancia que ha tenido Matías Zaldivia desde su llegada en la Universidad de Chile, en el que a pesar de haber formado parte del clásico rival, con buen fútbol, ha logrado consolidarse y ganarse el cariño de la gente.

Zaldivia es destacado por Díaz | Foto: Instagram

“La U ganó con una figura que fue Zaldivia y con un gol de Lucero y ganó el clásico en el Monumental con un gol de Zaldivia. En ese sentido tiene mucha razón Claudio Borghi en decir que no vas a jugar en ninguna parte, hay que jugar nomás”, declara.

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Díaz y su preocupación por Altamirano

Concluyendo, Díaz puso el foco a lo que fue el ingreso de Javier Altamirano en el campo de juego, en el que a pesar de verlo pocos minutos en el campo de juego, consideró que no está fino y aquello lo habrá hecho perder el puesto en el once azul.

“En el segundo tiempo a la U le faltó contragolpear, le costó mucho, tuvo 10 minutos Altamirano, pero le cuesta, no está fino. Lo mejor que tiene es el manejo de la pelota, pero se nota que está sin confianza, que por algo perdió el puesto”, cerró.

En Síntesis

Matías Zaldivia fue destacado por Danilo Díaz como la figura del triunfo ante Católica .

fue destacado por como la figura del triunfo ante . Juan Martín Lucero anotó el único gol en la victoria de Universidad de Chile .

anotó el único gol en la victoria de . Danilo Díaz señaló en Radio ADN la falta de confianza de Javier Altamirano.