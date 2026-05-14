El periodista Danilo Díaz dejó este mensaje tras lo que fue la derrota de Colo Colo.

Colo Colo sufrió un tremendo tropezón dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Albos’ cayeron por 1-0 ante Coquimbo Unido e hipotecaron su gran chance de poder avanzar a la próxima ronda de este torneo.

Tras la derrota, el periodista Danilo Díaz desmenuzó este duelo en Radio ADN y comentó lo que fue el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz, en la que consideró exagerado el reclamo del DT argentino tras lo que fue la esta caída.

“Si Colo Colo cree, pretende o estima que su problema estuvo en el arbitraje, está mal. El punto central es que Colo Colo nunca pudo cambiar el ritmo del partido, nunca pudo ganar los duelos, salvo esos 10-15 minutos iniciales”, comenzó señalando Ortiz.

Siguiendo en aquello, el comunicador apuntó al gran problema del ‘Cacique’, en la que no pudo generarle mayor peligro a su rival, a excepción de los primeros 15 minutos, cuando ejerció una importante presión a la salida de los ‘Piratas’, pero que no pudo seguir con el correr del duelo.

Colo Colo no pudo ante Coquimbo | Foto: Photosport

“El problema de Colo Colo estuvo en el juego, tuvo buenos 15 minutos cuando fue a presionar a Coquimbo y no lo dejaba salir, pero de ahí prácticamente no llegó, salvo sobre el segundo tiempo esa jugada de Correa con Cuevas, pero nada más”, se explayó.

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Finalmente, Díaz apuntó a los escasos recursos futbolísticos que tuvo el equipo de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Coquimbo Unido, en la que desde que estuvo abajo en el marcador, nunca pudo inquietar la portería protegida por Diego Sánchez.

“Colo Colo nunca lo apuró a Coquimbo, insistió el DT con los extremos a pierna cambiada, que la maniobra ya la conocíamos, enganchaban hacia adentro, tiraban el centro y no pasaba nadie por fuera”, cerró.

En Síntesis

Danilo Díaz criticó que Colo Colo centrara sus reclamos en el desempeño del arbitraje.

criticó que centrara sus reclamos en el desempeño del arbitraje. El periodista afirmó que el equipo no cambió el ritmo ni ganó los duelos .

. Díaz señaló que el planteamiento de extremos a pierna cambiada fue un recurso insuficiente.