Universidad de Chile volvió a escena en la Liga de Primera 2025 enfrentando a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un duelo clave para mantenerse en la lucha por el título.

El compromiso ante los Papayeros ha generado gran expectación entre los hinchas azules, que esperaban ver a su equipo mostrar la solidez y el buen fútbol que lo han caracterizado en este 2025.

Sin embargo, el primer tiempo dejó bastantes dudas en el funcionamiento colectivo del inédito cuadro que mandó al terreno de juego el entrenador Gustavo Álvarez.

Hinchas de la U le cargan la mano a Antonio Díaz

La U no logró imponer su juego con claridad y mostró varias imprecisiones, situación que rápidamente se trasladó al ambiente en redes sociales, donde los fanáticos expresaron sus críticas y frustración.

El principal apuntado fue Antonio Díaz, lateral que llegó desde O’Higgins de Rancagua al Centro Deportivo Azul (CDA) y que hasta ahora no ha logrado convencer del todo a la hinchada.

Antonio Díaz no ha convencido ante Deportes La Serena | FOTO: Cristián Vargas / La Magia Azul

Su bajo rendimiento en el primer tiempo desató comentarios lapidarios, con algunos hinchas asegurando incluso que “debería retirarse del fútbol” en lugar de vestir la camiseta del Romántico Viajero.

Algunos de los comentarios de los hinchas de la U:

FOTO: Captura X

FOTO: Captura X