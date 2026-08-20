Decisión final de Lucas Assadi en la U para el Superclásico: ¿Juega o no juega?

La postura del volante sería disputar el Superclásico ante Colo Colo, pero todo dependerá de las negociaciones con AIK Solna.

La situación de Lucas Assadi dio un nuevo giro a días del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Este jueves se dio a conocer que el talentoso volante estaría muy cerca de concretar su partida al AIK Solna de Suecia, en una operación que dejaría más de 2,2 millones de euros en las arcas del conjunto azul y que sólo resta definir la modalidad de pago para ejecutar la cláusula de salida.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño aseguró que Assadi habría presionado para abandonar la U cuanto antes y que su intención sería no disputar el Superclásico ante los albos para viajar inmediatamente a Suecia. Sin embargo, el escenario habría cambiado durante las últimas horas, ya que el medio partidario Emisora Bullanguera reveló que el futbolista sí desea jugar ante el archirrival el próximo domingo.

La presencia de Lucas Assadi en el Superclásico sigue en duda (Photosport).

De esta manera, la decisión final quedó en manos de Fernando Gago. El técnico argentino deberá determinar si incluye al volante en la convocatoria para el trascendental duelo del domingo en el Estadio Nacional. Mientras no se concrete formalmente su salida, Assadi continúa siendo jugador de Universidad de Chile y trabaja a la par de sus compañeros.

La principal piedra de tope estaría en la postura del AIK Solna. Según ADN Deportes, el elenco de Estocolmo estaría presionando para que Assadi viaje antes del domingo a Suecia con el objetivo de realizarse los exámenes médicos, situación que le impediría participar en el Superclásico.

Por ahora, mientras no se ejecute la cláusula de salida y el club sueco no concrete el millonario monto en una sola cuota, Assadi sigue bajo las órdenes de Gago. Así, la presencia del canterano ante Colo Colo dependerá de cómo avance la operación durante las próximas horas.