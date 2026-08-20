El desconocido detalle que dejaría la venta de Lucas Assadi en la U: “El más caro en la historia…”

Desde Suecia revelaron que la llegada de Assadi al AIK Solna sería el fichaje más caro en la historia del club escandinavo.

La inminente salida de Lucas Assadi de Universidad de Chile comienza a generar repercusiones en Suecia. El extremo azul está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del AIK Solna y la operación promete marcar un hito para el club escandinavo, ya que la cifra del traspaso podría alcanzar los 2,2 millones de euros, equivalentes a cerca de 25 millones de coronas suecas.

El sitio Sportsbladet puso el foco en la operación y aseguró que, de concretarse por ese monto, la incorporación de Assadi se transformaría en la compra más cara en la historia del AIK. “Las negociaciones para el traspaso continúan y, de concretarse, sería uno de los fichajes más caros en la historia del AIK. Diversos medios sudamericanos han informado sobre el precio del jugador, mencionando cifras que oscilan entre los 15 y los más de 25 millones de coronas suecas”, señaló el medio.

Lucas Assadi tendría todo listo para partir de Universidad de Chile (Photosport).

La cifra incluso superaría el registro del fichaje más costoso realizado por el club hasta ahora. “El fichaje más caro de la historia del AIK sigue siendo Andreas Andersson, que llegó procedente del Newcastle en 1999 por algo más de 20 millones de coronas suecas”, recordó Sportsbladet.

El medio sueco también repasó los movimientos que ha protagonizado el AIK durante este mercado de fichajes. “En este periodo de traspasos, el AIK ha fichado a Linus Carlstrand, Diogo Tomas y Hervé Matthys, entre otros. Además, ha concretado la venta récord de Zadok Yohanna al Brighton y también ha vendido a Erik Flataker y Aron Csongvai”, detalló.

En paralelo, Expressen aseguró que Assadi ya habría alcanzado un acuerdo con el AIK. “Solo quedan por ultimar los detalles entre los clubes antes de que se cierre el fichaje récord”, informó la publicación.

Publicidad

De esta forma queda definir si Lucas Assadi estará disponible para jugar el Superclásico ante Colo Colo, el próximo domingo 23 de agosto a las 15:00 horas. El duelo, será clave para que la U pueda descontarle puntos a los albos en la cima.