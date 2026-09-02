Fabián Hormazábal descartó que el plantel de Universidad de Chile haya sufrido roces con el cuerpo técnico de turno.

Universidad de Chile busca tranquilidad y así lo demostró una de las principales figuras del equipo masculino: desmintió tajantemente que el camarín se haya alejado de Fernando Gago.

Luego de las especulaciones surgidas durante los últimos días, Fabián Hormazábal alzó la voz en conferencia de prensa y descartó roces con el estratega argentino.

Es más, aludió a las bulladas mediciones físicas que realiza el cuerpo técnico de turno y las aprobó. Para él, no es más que una obligación que debe ser cumplida por cualquier atleta profesional.

“No tengo idea, no sé dónde salió eso. Yo no noto ninguna distancia, al contrario. Personalmente, el técnico es bien cercano a los jugadores”, comenzó señalando en el Centro Deportivo Azul.

“El tema de las mediciones, te hablo de mi parte, me gusta mucho. Soy bien cuadrado en ese sentido, me gusta tener mis mediciones y mi peso bien. Trato de buscar estar a tope para rendir de la mejor manera”, agregó.

Fabián Hormazábal negó un quiebre en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fabián Hormazábal descarta roces en Universidad de Chile

Finalmente y abordando la racha negativa de dos partidos con derrotas, el lateral derecho aseguró que Fernando Gago exige lo necesario. El nivel dentro del gramado de juego obedece a otros motivos.

“Ya en la cancha son otros factores, pero con esa base de tener todo bien, esa sería la base del rendimiento“, concluyó el futbolista de Universidad de Chile.